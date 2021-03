Ein Welser verbraucht weniger Wasser als der durchschnittliche Österreicher

Der heutige Weltwassertag steht unter dem Motto "Wasser schützen". Die städtische eww-Gruppe ist in Wels für die Versorgung zuständig. Um diese sicherzustellen, investiert das Welser Wasser- und Energieunternehmen jährlich mehrere Millionen Euro.

"Wir stellen den Bewohnern von Wels und von angrenzenden Gemeinden absolut naturreines Trinkwasser zur Verfügung. Das Wasser ist ohne jeden Zusatz", betont Vorstand Wolfgang Nöstlinger. In Österreich sei dies heute bei Weitem nicht mehr in allen Regionen selbstverständlich.

Das Welser Wasser ist vergleichsweise günstig. 1000 Liter kosten bloß 1,50 Euro. Dafür bekommt man nicht einmal eine Tasse Kaffee oder bestenfalls sechs Liter Mineralwasser im Supermarkt. Wer seinen Durst mit frischem Trinkwasser stillt, hat es nicht nur bequem, sondern handelt auch nachhaltig und schont Ressourcen, ohne viel Verzicht zu üben. Energieintensive Verpackungen und Transportwege entfallen.

Wasser fließt ohne Strom

Das Wasser in Wels fließt auch bei Stromausfall. Damit garantiert die eww-Gruppe ein Höchstmaß an Versorgungssicherheit. Durch den Zulauf aus dem höhergelegenen Almtal reicht der natürliche Druck in den Leitungen für eine unterbrechungsfreie "Lieferkette". Um rare Störungen zu beheben, ist ein Bereitschaftsdienst rund um die Uhr erreichbar.

Hinter den Kulissen wird viel Zeit und Geld aufgewendet, um die Versorgungsqualität zu sichern. Jährlich investieren die eww mehrere Millionen Euro in die Erneuerung und den Ausbau von Wasserleitungen und Speicherkapazität.

Zuletzt wurde in Traunleiten ein Edelstahl-Hochbehälter mit fünf Millionen Liter Fassungsvermögen errichtet: "Der neue Hochbehälter bildet neben jenem in Edtholz die Versorgungsbasis auf zumindest 50 Jahre hinaus", erklärt Nöstlinger.

Das Welser Wasser wird regelmäßig untersucht. In zertifizierten Laboren werden unterschiedliche Eigenschaften gemessen. Es sei reich an Mineralstoffen und Spurenelementen, betonen die eww-Verantwortlichen. Am Weg von der Quelle bis ins Glas weist es eine Wasserhärte zwischen 10 und 12 Grad auf.

Seit Jänner ist Nöstlinger Vizepräsident und Sprecher der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW). In dieser Funktion ruft er dazu auf, dem Thema Wasser mehr Aufmerksamkeit zu schenken: "Jeder Einzelne kann zum Grundwasserschutz beitragen, indem man auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel im Garten verzichtet oder Medikamente nicht via Waschbecken oder Toilette entsorgt." (fam)

Das Rohrnetz der eww-Wasserversorgung ist 341 Kilometer lang, zählt 808 Hydranten und 7958 Anschlüsse. 8552 Zähler sind installiert. Der durchschnittliche Wasserverbrauch pro Person beträgt in Wels 113 Liter pro Tag. In Österreich sind es durchschnittlich 130 Liter täglich.