Ein Trio leitet die Marktmusik Neumarkt

In den heimischen Musikheimen ist es still geworden. Proben sind in den Musikvereinen wegen Corona nicht erlaubt. Das Vereinsleben läuft auf Sparflamme, ganz still steht es aber nicht. Die Marktmusik Neumarkt im Hausruckkreis hielt ihre Generalversammlung, bei der die personellen Weichen für die Zukunft gestellt wurden, in einem virtuellen Meeting ab.

Erstmals steht dem Musikverein ein Trio aus einer Obfrau und zwei Obmännern vor. Die Marktmusik wird nun von Anita Pointner, Martin Friedwagner und dem langjährigen Kapellmeister Werner Zahrhuber geleitet.

Anita Pointner Bild: privat

Der langjährige Obmann Wolfgang Stöckl legte sein Amt zurück. Er war 16 Jahre Obmann bei der damaligen Eisenbahner-Musikkapelle und übernahm nach neunjähriger Unterbrechung für drei Jahre die Leitung der Marktmusik. Er moderierte auch viele Wunschkonzerte und Dämmerschoppen. Seine Stellvertreterin Sandra Hartl legte ebenfalls das Amt zurück.

Mit 54,8 Prozent Frauen und 45,2 Prozent Männern ist das weibliche Geschlecht nun am stärksten vertreten. Insgesamt besteht der Klangkörper aus 62 Musikerinnen und Musikern.

Werner Zahrhuber Bild: privat