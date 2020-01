Ein tragfähiges Netzwerk für Frauen bei Krisen und Problemen

Das Frauennetzwerk3 ist eine Anlaufstelle für Frauen in den Bezirken Grieskirchen, Ried und Schärding. Leiterin und Beraterin Gerlinde Zdralek und ihre Kollegin Eva Kapsammer nehmen sich der Sorgen und Nöte von Frauen jeden Alters und in verschiedenen Lebenslagen an.

Allein im Vorjahr wandten sich 376 Frauen an die Beratungsstelle des überparteilichen Vereins, vorwiegend mit Fragen rund um Job, Existenzsicherung, Scheidung, aber auch Gewalt.

"Im Vorjahr hatten wir vermehrt Beratungen von Frauen, die nach der Scheidung in die Armutsfalle gerieten", sagt Leiterin Zdralek. Eine gute Beratung im Vorfeld schütze vor dem bösen Erwachen, etwa was das Thema Ehegatten-Unterhalt betrifft. Wenn Frauen oder auch Männer einen Anspruch auf Unterhalt hätten, diesen aber nicht einklagen, sieht sich die öffentliche Hand aus der Pflicht genommen und lehnt den Antrag auf Sozialhilfe ab. Sozialhilfe (vormals Bedarfsorientierte Mindestsicherung) wird auch nur gewährt, wenn kein privates Geld oder Vermögen vorhanden ist.

Noch zu wenig bekannt ist und in Anspruch genommen wird das freiwillige Pensionssplitting. Der berufstätige Elternteil kann die in den Jahren der Kindererziehung verlorenen Pensionsansprüche der Partnerin oder des Partners ausgleichen (bis sieben Jahre nach der Geburt des Kindes).