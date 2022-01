Ein Tisch für zwei im Kampf gegen Einsamkeit

Wie bei einem Speeddating hatten die Teilnehmer jeweils rund vier Minuten Zeit, um ihr Gegenüber ein wenig kennenzulernen, die Gesprächspartner wurden mehrmals gewechselt. Erklärtes Ziel war es, neue Bekanntschaften zu schließen und jemanden für gemeinsame Freizeitaktivitäten zu finden. Rund 60 Seniorinnen und Senioren nahmen teil, die Damen waren dabei eindeutig in der Mehrzahl.

"Wir waren überrascht, dass viele auch von weiter her gekommen waren, etwa aus Mühlviertler Bezirken, dem Raum Steyr oder Gmunden. Es haben sich einige gefunden, die sich bereits zu gemeinsamen Aktivitäten wie Wanderungen verabredet haben, Kontaktdaten wurden ausgetauscht", berichtet der Welser Seniorenbund-Obmann Helmut Koger. Angesichts des Erfolgs wird es nicht nur bei der Veranstaltung in Wels bleiben, auch in anderen Bezirken wird es diese Treffen geben, allerdings erst, nachdem die Omikron-Welle etwas abgeebbt ist. Ziel ist es, einen Beitrag zur Bekämpfung der Alterseinsamkeit zu leisten, die durch die Pandemie noch weiter zugenommen hat.

Die Veranstaltung fand mit 2G und Maskenpflicht im Welser Seniorenstüberl in der Rainerstraße statt, aufgrund der zahlreichen Teilnehmer wurde die Veranstaltung vergangenen Donnerstag zweimal durchgeführt.

In Wels will der Seniorenbund seine Aktivitäten und Veranstaltungen noch breiter anlegen, neue Info- und Beratungsangebote starten. Bis zum Sommer wird auch das Seniorenstüberl umgebaut. (krai)