Ein Schwerverletzter bei Auto-Kollision in Wels

Wie es am Dienstag gegen 14.30 Uhr zu der folgenschweren Kollision gekommen ist, sei "noch völlig unklar". Das teilte die Landespolizeidirektion am Mittwochmorgen in einer Aussendung mit.

Fest steht, dass ein Autofahrer aus Wels (66) von der B137 nach links in die Oberfeldstraße einbiegen wollte. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein Lenker aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung (49) mit seinem Wagen auf der Oberfeldstraße Richtung Osten. Der 66-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass der Wagen des 49-Jährigen auf der Spur für den Gegenverkehr gefahren sei.

Auto krachte gegen Laterne und Werbetafel

An der Kreuzung kollidierten die beiden Autos. Der Mühlviertler prallte folglich mit seinem Wagen gegen ein Verkehrszeichen und eine Straßenlaterne. Dann kam das Auto rechts von der Straße ab und krachte gegen eine Werbetafel. Der 49-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Wels gebracht, der 66-jährige Welser blieb unverletzt.

Lokalisierung: An der Kreuzung der B137 mit der Oberfeldstraße hat sich der Unfall ereignet.

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Kollision in Steinhaus

Auch auf der B138 in Steinhaus (Bezirk Wels-Land) sind am Dienstagabend zwei Autos an der Kreuzung mit der Haidstraße frontal kollidiert. Laut ersten Meldungen wurden zwei Verletzte ins Krankenhaus gebracht.

Kollision in Steinhaus: Beide Autos wurden schwer beschädigt. Bild: TEAM FOTOKERSCHI.AT / RAUSCHER

Kollision in Steinhaus: Beide Autos wurden schwer beschädigt. Bild: TEAM FOTOKERSCHI.AT / RAUSCHER

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper