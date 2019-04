Ein "Schlampertatsch" für die Vielfalt und Schönheit der Natur

SCHARTEN. Bei der Kirschblütenwanderung gibt es viele Naturschutz-Infos.

Der außergewöhnliche begehbare Infostand macht bei der Kirschblütenwanderung Station. Bild: privat

Die Natur einfach wuchern und Gras stehen zu lassen, fällt vielen im Garten oder bei der Bewirtschaftung in der Landwirtschaft schwer, weil es einfach schlampig ausschaut. Ein ganz besonderer "Schlampertatsch" kommt am Sonntag zur Schartner Kirschblütenwanderung und zeigt die Schönheit und die Ordnung der Natur, die in so einem Stück ungemähter Wiese herrschen.

Das Insektensterben ist in aller Munde. Das liegt auch am Mangel an geeigneten Flächen für die Vermehrung.

Die Raupe des Aurorafalters zum Beispiel hängt nach der Verpuppung vom Sommer bis in den nächsten Frühling an einem Pflanzenstängel festgeheftet, bevor der Schmetterling schlüpft. Während dieser Zeit ist er bewegungsunfähig und darauf angewiesen, dass dieser Stängel stehen bleibt. Leider sind solche ungemähten Feldraine, Wiesenstreifen oder Grasinseln mittlerweile selten. Denn das braune Gras schaut für viele einfach schlampig aus.

Der "Schlampertatsch" von der von Bund und EU geförderten Initiative "Ordentlich! Schlampert" will das ändern. Der außergewöhnliche Infostand zeigt in seinem Inneren faszinierende Bilder der Insekten, die dort leben.

"Die Natur hat ihre eigene Ordnung", sagt der Ökologe Wolfgang Suske vom Verein thema:natur, warum sie den "Schlampertatsch" gebaut haben. "Und für diese Ordnung wollen wir die Menschen begeistern, auch wenn sie für uns schlampert ausschaut."

Station in Kronberg

Der Schlampertatsch ist am 14. April von 10 bis 17 Uhr beim Meindlhumerhof in Kronberg/Scharten auf Besuch. Vor Ort gibt es kostenlos einen ungewöhnlichen "Naturkalender", mit dem "Ordentlich! Schlampert" auch nach Hause mitgenommen werden kann.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema