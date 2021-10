Ein rotes Plus, das unbeachtet blieb

WELS-LAND. Die Wahlniederlage der SPÖ in Wels überschattete die Erfolge der Genossen von Wels-Land. in Wels verloren die Sozialdemokraten mehr als drei Prozent ihrer Stimmen. Hingegen legten die Roten in 20 von 24 Bezirksgemeinden teilweise kräftig zu. In Buchkirchen, Edt, Gunskirchen und Pichl treten SPÖ-Kandidaten in der Stichwahl am kommenden Sonntag gegen ÖVP-Amtsinhaber an.

Das gute Abschneiden im Bezirk ist mit ein Erfolg des in der Vorwoche per eingeschriebenem Brief gekündigten Bezirksgeschäftsführers Mato Simunovic. Der Hinauswurf des Parteimitarbeiters durch Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer wirft wiederum einen Schatten auf die Stichwahl. Von einem strategischen Fehler spricht der Pichler SPÖ-Bürgermeisterkandidat Franz Scheiböck "Der Fokus bei den Wählern liegt auf der Gemeinde. Trotzdem war es nicht gescheit, vor der Stichwahl so einen Schritt zu setzen. Neben Scheiböck haben am Sonntag Christian Renner in Gunskirchen, Nikon Baumgartner in Buchkirchen und Max Tiefenthaler in Edt die Chance auf Platz eins in ihren Gemeinden.

"Ich bin stolz auf unsere Ortsparteien, die allen Widrigkeiten zum Trotz so hervorragende Ergebnisse erzielt haben", betont SP-Stadträtin Heidi Strauss aus Marchtrenk, die wieder in den Landtag einzieht.