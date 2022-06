Ein nutzloser QR-Code in der Welser Fußgängerzone

QR-Codes sind für viele in unserem Alltagsleben nicht mehr wegzudenken. QR steht für "Quick Response" und mittels Scan am Smartphone kann man schnell Informationen aufrufen. Ein aufmerksamer Leser der OÖN ärgert sich nun über den QR-Code, der im Pflaster der Welser Schmidtgasse eingelassen ist. Dieser sollte eigentlich über die Stadtbefestigungen im historischen Wels informieren. Tut er aber nicht. Denn die angeforderten Daten sind nicht auffindbar, man erhält nur einen "404-Fehler" – "Seite nicht gefunden". Der Leser hat das bereits vor einem Jahr auch an zuständige Stellen in der Stadt Wels weitergegeben, ohne Erfolg. "Das Paradoxe ist, die Seite selbst findet man noch unter anderer Adresse auf der Homepage der Stadt . Ein Schild wäre jedenfalls besser gewesen", meint er.

Die OÖN haben im Jahr 2014 bei der Neugestaltung der Schmidtgasse über den QR-Code berichtet, mit dem via Handy und Tablet Informationen über das Schmidttor, das hier einmal stand, abgerufen werden konnten. Schon damals gab es eine Diskussion über diese Variante.

Das Magistrat bestätigte, dass der QR-Code "derzeit tatsächlich inaktiv ist" und die zukünftige Verwendung überprüft und abgeklärt werde. Die damals hinterlegte Webadresse könnte im Nachhinein nicht mehr geändert werden. Entstanden sei die Idee bei der damaligen Innenstadtagenda 21. (krai)