Ein neues Zuhause für das Grieskirchner "Otelo"

Das "Open Technology Lab" (Otelo) in Grieskirchen bleibt erhalten: Dem Verein werden Räumlichkeiten in der Prechtlerstraße 18a zum Mietkostenpreis zur Verfügung gestellt. Umgezogen wird im März, ab Mai können dann Veranstaltungen in den neuen Räumlichkeiten stattfinden. "Ich bin wirklich erleichtert, dass wir unseren Treffpunkt erhalten können", sagt Vereinsleiter Heinz Plohberger.

Wie berichtet muss der Verein die bisherigen Räumlichkeiten, die die Brauerei Grieskirchen ebenfalls zum Mietpreis zur Verfügung gestellt hatte, verlassen. "Es war immer so ausgemacht, dass wir im Fall der Fälle rasch ausziehen. Wir konnten jetzt sogar einen Monat länger bleiben als ursprünglich geplant", sagt Plohberger.

Das neue Vereinslokal wird mit rund 80 Quadratmetern zwar wesentlich kleiner sein als das alte, der Verein muss aber wieder nur die Betriebskosten bezahlen. Plohberger ist zuversichtlich: "Wir haben ausreichend Platz, um ab dem Frühsommer ein reichhaltiges Programm anzubieten." Außerdem: Das neue Lokal ist leichter zu Fuß zu erreichen.

Die Verkleinerung geht vor allem auf Kosten des dauerhaften Flohmarkts, der im alten Vereinslokal eingerichtet worden war. Derzeit läuft noch der Abverkauf. "Wir haben damit bereits alle Kosten gedeckt, die durch den Umzug anfallen. Unsere Mitglieder haben da wirklich großartige Arbeit geleistet," sagt Plohberger. Dennoch werde das Wegfallen der kontinuierlichen Flohmarkteinnahmen ein wenig schmerzen. "Das war eine wichtige Einnahmequelle für uns, wir werden schauen, wie wir das ausgleichen. Aber irgendetwas fällt uns immer ein." Zudem seien die Betriebskosten im neuen Lokal ein wenig höher. "Ich hoffe, dass die Stadt, die uns schon bisher bei den Kosten unterstützt hat, uns da weiterhin unter die Arme greift."

Der Grundgedanke des Otelo ist der eines "Freiraumes": Der Verein stellt Räumlichkeiten zur Verfügung, in denen Interessierte aus der Bevölkerung Veranstaltungen, Kurse und Treffen abhalten können. Das Zentrum steht allen offen, Beiträge oder Eintrittspreise gibt es keine. "Es soll wirklich jeder kommen können, wir wollen die Schwelle möglichst niedrig halten und alle ansprechen." (vaba)