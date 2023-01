Ein neues Ärztehaus für 2000-Einwohner-Ort

Dort werden die beiden praktischen Ärztinnen Romana Parzer und Regina Mayer einziehen, die derzeit noch in der ehemaligen Ordination des pensionierten Gemeindearztes Ruttinger eine Gemeinschaftspraxis führen.

"Wir freuen uns riesig, dass das möglich geworden ist und wir nach wie vor eine ärztliche Versorgung im Ort haben", sagt Bürgermeister Gerhard Schaur (VP). Geplant sei auch eine Hausapotheke, das Genehmigungsverfahren dafür laufe. "Das ist ein wichtiges Service für die Patienten in einer Landgemeinde, gerade auch für die älteren Menschen, wenn sie die Medikamente gleich mitnehmen können", betont Schaur. Vielleicht würden sich auch noch weitere Möglichkeiten für Ärzte oder Therapeuten in dem neuen Gebäude ergeben, in dem auch Wohnungen geplant sind.

Abriss und Neubau

Errichtet wird das Bauprojekt in der Nähe des Taufkirchner Hofes etwas außerhalb des Zentrums. Zunächst muss dort ein altes Gebäude einer ehemaligen Landwirtschaft abgerissen werden.

Ein weiteres wichtiges Thema in der 2000-Einwohner-Gemeinde ist die Nahversorgung. Seit rund einem Jahr gibt es eine Unibox mit rund 1000 Artikeln zu Ladenpreisen beim Bauhof. "Ich sage immer, es ist besser als gar nichts, aber sie wird leider nicht so angenommen, wie wir uns das vorgestellt haben", sagt Schaur. Er hoffe, dass sie erhalten werden könne, denn wenn sie nicht kostendeckend geführt werde, bestehe die Gefahr, dass das Unternehmen diese wieder abziehe. "Dann haben wir wieder nichts." Geplant ist, das Eintrittssystem auf Bankomatkarte umzustellen. "Es ist sicher eine Barriere, sodass manche älteren Menschen nicht reingehen, weil es vielleicht für sie zu kompliziert ist, aber die Mitarbeiter vom Gemeindeamt helfen, wenn jemand Hilfe braucht, die Jungen machen das ja ganz einfach mit dem Handy."

Ein wichtiges Projekt ist auch die Sanierung und Erweiterung des Gemeindekindergartens, im Herbst wird ausgeschrieben, Baubeginn soll 2024 sein.

Autor Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels