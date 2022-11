Bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag war es dann nach 22 Jahren so weit: Langzeit-Obmann und Skiklub-Eska-Wels-Urgestein Hans Doppelbauer legte seine Funktion zurück, Marcel Proché wurde zum neuen Obmann gewählt. "Nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze ist es Zeit für eine Verjüngung. Ich übergebe den Verein mit Zuversicht in gute Hände", sagt Hans Doppelbauer (73). Der Skiklub sei nicht nur sportlich, sondern auch finanziell gut aufgestellt, aber nun sei es "Zeit für