Gemessen an den Plattenverkäufen ist Opus die erfolgreichste Rockband Österreichs. Mit "Live is Life" landeten sie Mitte der 1980er-Jahre einen Welthit, der in den Charts vieler Länder auf Platz eins stürmte. Am Samstag gastieren die Herren aus der Steiermark beim MusikFestiWels auf dem Kaiser-Josef-Platz. Die OÖNachrichten sind Medienpartner. Der Eintritt ist frei.