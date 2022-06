Der Missionar und Grieskirchner Ehrenbürger, Pater Hubert Leeb, feiert Ende Juni sein 60-jähriges Priesterjubiläum. Genauso lange besteht die von ihm gegründete KIM-Bewegung (Kreis junger Missionare), die sich heute als "Kirche im Miteinander" versteht. Das ist ganz im Sinne von Leeb, der sein Leben als Seelsorger in den Dienst der Ärmsten der Armen in Brasilien gestellt hat. Er wünscht sich, dass Männer und Frauen gleichberechtigt ihren Dienst in der Kirche an den Menschen leisten dürfen.