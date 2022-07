Ein Kilo Kokain verkauft: Dealer in Haft

Ende des Jahres 2021 wurden die Ermittler auf den Mann aus dem Bezirk Wels-Land aufmerksam, Mitte März 2022 wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Neben verschiedenen Suchtgift-Utensilien wurde in der Wohnung des 38-Jährigen auch eine verbotene Waffe gefunden.

Zudem führte ein Schlüssel, den der Verdächtige eingesteckt hatte, zu einer Adresse in Wels. In besagter Wohnung, in der ein amtsbekannter 27-Jähriger wohnt, wurden ein Standtresor mit zwei Päckchen Kokain, zahlreiche Klemmsäckchen, eine Suchtgiftwaage und weitere Utensilien zum Drogenkonsum sichergestellt.

Der 27-Jährige und der 38-Jährige wurden festgenommen. Der jüngere der beiden wurde schließlich auf freiem Fuße angezeigt, der ältere blieb hinter Gittern. Dem 38-Jährigen konnte schlussendlich der Verkauf von rund einem Kilogramm Kokain zu einem Straßenverkaufswert im sechsstelligen Euro-Bereich nachgewiesen werden, teilte die Polizei am Freitag mit.