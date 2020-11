Ein etwas anderer Advent in den Pfarren

Aufgrund der Corona-Einschränkungen ist heuer kein Advent wie üblich möglich, auch nicht für die Pfarren. Um trotzdem nah bei den Menschen zu sein, lassen sich die Pfarrverantwortlichen einiges einfallen.

In der Pfarre Wels-St. Franziskus beispielsweise gibt es ein Adventsackerl für Kinder. "Viele Eltern wollen gemeinsam mit ihren Kindern den Advent feiern und besonders begehen", sagt Pfarrassistentin Irmgard Lehner. Um die Familien dabei zu unterstützen, stehen Sackerl mit einem Feierheft mit Geschichten und Impulsen, einer Bastelidee sowie den dafür benötigten Bastelutensilien bereit. "Jeden Adventsonntag gibt es ein neues Adventsackerl mit Bastelmaterial, aus dem am Ende eine Krippe entstehen soll", so Lehner. Zusätzlich verweist sie auf die Pfarrwebseite, wo unter anderem Anregungen für das Adventfeiern zuhause zu finden sind.

Auf Initiative der Eferdinger Pfarrsekretärin Viktoria-Anna Schapfl wird heuer zum zweiten Mal ein sogenannter "Wunschbaum" im Stadtzentrum (Schmiedstraße, beim Ammerer-Platz) aufgestellt. Auf den Wunschkarten sind Wünsche von Personen zu finden, die sie sich nicht selber erfüllen können. Wer einen Wunsch erfüllen möchte, nimmt die Wunschkarte vom Baum, besorgt das Geschenk, verpackt es und gibt es im Pfarrzentrum ab. "Das Schöne an der Aktion ist die Bereitschaft, etwas herzugeben, ohne zu wissen, wer es bekommt. Keine und keiner hinterfragt diese anonyme Hilfe, theoretisch könnten es auch Nachbarn sein, die einander beschenken", sagt Schapfl.