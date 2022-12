Ein erfolgreiches Jahr mit 67 Medaillen und 31 Titeln

Bei der traditionellen Jahresabschlussfeier vor mehr als 100 Teilnehmern wurden die erfolgreichen Athleten und Athletinnen der Sportunion IGLA von Obfrau Natascha Gierlinger geehrt. Alle Altersgruppen und Sportarten waren vertreten. Von den Speedy-Cup-Teilnehmern, den Masters-Athleten bis zu Landes- und Staatsmeistern durften sich alle über ein kleines Dankeschön – Rucksäcke und eine Schartner Bombe – freuen.

"Es war mein erstes Jahr als Obfrau und ich bin sehr zufrieden mit den Leistungen in dieser Saison", sagte Natascha Gierlinger. Besonders stolz sei sie auf die Staatsmeister Patricia Madl, Ida und Agnes Danner, Ida Hörmanseder, Marie Angerer, Christina Gangl und Julian Mesi. Bei Landesmeisterschaften konnte die Sportunion im abgelaufenen Jahr insgesamt 67 Medaillen (davon 31 Titel), bei Staatsmeisterschaften und Österreichischen Meisterschaften 23 Medaillen (davon 6 Titel) erreichen.

Nachwuchs mit acht Siegen

"Was mir natürlich sehr gefällt, ist, dass auch unser Nachwuchs bei den Speedy Cups in Oberösterreich aufzeigte", sagte Gierlinger. Mit 21 Stockerlplätzen (davon acht Siege) brauche man sich über die Zukunft der Sportunion IGLA long life keine Sorgen machen. Als Höhepunkt des Jahres stehe in Peuerbach wieder der Silvesterlauf an.

Staatsmeister: die Nachwuchsathletinnen und -athleten der Sportunion IGLA

