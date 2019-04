Ein Derby mit negativen Vorzeichen: FC Wels und WSC-Hertha in der Krise

WELS. Teams boten teils desaströse Leistungen. Sportliche Pleiten dämpfen Zuschauerinteresse.

Beim Welser Derby am Samstag, 7. April, (Mauth-Stadion, 16 Uhr) trifft Not auf Elend. Beide Welser Teams sind sportlich angeschlagen.

Der FC Wels steckt tief in der Abstiegszone. In den jüngsten vier Begegnungen kassierte der Verein bei nur zwei geschossenen Toren 18 Gegentreffer. "Wir haben sehr viele Verletzte. Im Tor stand zuletzt mit Andreas Tokic unser U18-Goalie. Der Bursche hat Talent, ist aber mit der Aufgabe noch überfordert", sagt Obmann Juan Bohensky. Die zu Beginn der Rückrunde hoch gepriesenen Neuzugänge zeigten schwache Leistungen. Mittelfeldregisseur Felix Hebesberger blieb vieles schuldig. Weil Steven Rinic wegen einer hartnäckigen Schambeinentzündung seine Karriere beendete und Danilo Duvnjak ständig verletzt ist, ruhen nun alle Hoffnungen auf dem angeschlagenen Einser-Goalie Manuel Langeder: "Ob er am Samstag einläuft, kann ich noch nicht sagen", sagt Bohensky.

Die im Winter ausgegebene Marschrichtung Klassenerhalt rückt nach der Niederlagenserie in weite Ferne. Bohensky und sein Adlatus auf der Trainerbank, Goran Kartalija, geben sich trotz negativer Vorzeichen noch nicht geschlagen: "Wir haben nichts zu verlieren und werden am Samstag unbekümmert auftreten."

Den aktuellen Kummer des WSC-Hertha hätte Bohensky gerne geschenkt. Aber auch beim Stadtrivalen hängt der Haussegen schief. "Wir befinden uns im sportlichen Niemandsland", macht sich der Trainer des Tabellenzehnten, Stefan Kuranda, keine Illusionen. Mit zwei Niederlagen, einem Sieg und einem Unentschieden steht die Mannschaft zwar besser da als das Team aus Wimpassing. "Wir hatten aber ganz andere Erwartungen", gesteht Kuranda. Mit Gerald Perzy kommt im Sommer ein sportlicher Leiter nach Wels, der seine besten Jahre bei Blau-Weiß-Linz verbrachte. Zuletzt agierte Perzy in der OÖ-Liga als Sportdirektor von Union Perg. Ob seine Expertise dem WSC-Hertha weiterhilft? Für den Nachfolger von Andi Steininger gibt es keine Schonfrist. Das von Liga-Rivale Bohensky titulierte Millionenteam ist derzeit weit entfernt vom zu Saisonbeginn angepeilten Aufstiegsplatz.

Das Publikumsinteresse hält sich entsprechend in Grenzen. Der Hertha-Kassier rechnet am Samstag mit nur 1000 Zuschauern.

