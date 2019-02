Ein bunter Strauß an Ideen und Gelder der EU für die Regionalentwicklung

Weg der Vielfalt, Bauernladen oder Kunstlabor als neue Projekte für Region Eferding.

Vertreter der Eferdinger Serviceclubs spenden 12.000 Euro für das LEADER-Integrationsprojekt "All together". Bild:

BEZIRK EFERDING. Eine Trendsportanlage in Hinzenbach, der neue gemeinsame Außenauftritt der Eferdinger Gemeinden als "Eferdinger Land" oder der sanierte Aufgang zur Ruine Schaunburg sind Beispiele, die mit Unterstützung durch EU-Mitteln in der Region verwirklicht wurden. Die aktuelle Förderperiode läuft noch bis 2020, einige Projekte sind noch in der Pipeline oder schon in der Umsetzung. Der Regionalentwicklungsverband (REGEF) hat nun Zwischenbilanz gezogen.

Das größte Projekt derzeit ist der "Weg der Vielfalt" mit Erlebnisstationen in Alkoven mit Projektkosten von rund 330.000 Euro und einer Förderquote von 60 Prozent. Die OÖN haben berichtet. Bereits genehmigt hat das Land auch das Projekt "All together", das zum Ziel hat, Familien, vor allem mit Migrationshintergrund, anzusprechen und sie zur Nutzung von Freizeitangeboten zu motivieren und die Integration zu fördern. Angeboten werden Schnupperkursen in Vereinen, Ausflüge in der Region, Vorträge, Veranstaltungen in Musikschule und vieles mehr. Interessierte Familien werden professionell begleitet, um Anfangsängste, die Scheu vor Neuem und auch Sprachbarrieren zu überwinden. Es ist ein Kooperationsprojekt der Bildungseinrichtungen im Zukunftsraum Eferding. Die notwendigen Eigenmittel haben die Eferdinger Serviceclubs zur Verfügung gestellt. Sie spendeten den Erlös der traditionellen Kellerroas, die stolze Summe von 12.000 Euro, für das Projekt.

Ein "Kunstlabor" steht Ende Mai auf dem Programm. 440 Schüler der beiden Eferdinger Mittelschulen und des Polys arbeiten mit 31 Künstlerinnen drei Tage lang kreativ – von Graffiti über Film, Radio, Bildhauerei, Malerei bis Bodypainting.

EU-Fördermittel gibt es auch für den Bauernladen, der noch heuer im ehemaligen Gebäude der Eferdinger Bauernkammer eröffnen soll. Dort sind auch ein Seminarzentrum und die Ausstellung "Wert der Lebensmittel" geplant.

"Es ist schön zu sehen, was eine Region gemeinsam bewegen kann", sagt REGEF-Obmann LAbg. Jürgen Höckner. Das LEADER-Programm ermögliche es, selbst Verantwortung für die Entwicklung der Region zu übernehmen.

Noch ist der Fördertopf in der Region Eferding nicht ausgeschöpft. Wer Projektideen hat, kann sich an den REGEF unter Tel. 07272-5005-30 wenden. (krai)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema