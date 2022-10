Ein Bollwerk aus Stahl und Beton zum Schutz vor dem nächsten Hochwasser

Beim Hochwasser 2009 wurde der Ortsteil Seebach in der Gemeinde Hinzenbach überflutet. Damals gab es an rund 100 Gebäuden sowie an Infrastruktur und Versorgungsanlagen große Schäden, die mit rund 3,8 Millionen Euro beziffert werden. Das neue Hochwasser-Rückhaltebecken am Pulvermühlbach, das im Gemeindegebiet von Stroheim errichtet wird, soll die Bewohner vor künftigen Hochwasserereignissen schützen. Hier können fast 70.000 Kubikmeter Wasser aufgestaut und zurückgehalten werden, die Dammhöhe beträgt fast elf Meter.

Rund zwei Millionen Euro werden in den Schutzbau investiert, die Kosten teilen sich der Bund (62 Prozent), Hochwasserschutz Aschachtal (22 Prozent), das Land OÖ (15 Prozent) und das OÖ. Infrastrukturressort (1 Prozent) auf. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant, verbaut werden unter anderem 1300 Kubikmeter Beton und 128 Tonnen Stahl, mit knapp 8000 Arbeitsstunden wird das Projekt kalkuliert.

"Im Bereich der Wildbach- und Lawinenverbauung schützen 107 Rückhaltebecken die Bevölkerung", sagt Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP). Jedes einzelne dieser Bauwerke bedeute für betroffene Anrainer ein Höchstmaß an persönlicher Sicherheit.