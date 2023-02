Ein Aschebild für verstorbenen Künstlervater

Klara Kohlers dreiteiliges Bild bedeckt in der Fastenzeit den Hochaltar der Pfarrkirche Gunskirchen, in der ihr Vater die Kirchenfenster gestaltet hat.

Klara Kohlers Medium ist Asche. Mittels eines Staubbeutels überträgt die aus Gunskirchen stammende Künstlerin diverse Motive und Originalzeichnungen in der altmeisterlichen Technik der Freskomalerei auf große Stoffbahnen. Nun wird ihr eine besondere Ehre zuteil. Sie wird an jenem Ort ausstellen, an dem auch ihr verstorbener Vater, der Gunskirchner Künstler Franz Kohler, markante Spuren hinterlassen hat – in der Pfarrkirche.