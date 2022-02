Ein Abend für den musikalischen Nachwuchs

Trotz Lockdown und Distance Learning haben sie erfolgreich die Übertrittsprüfung absolviert und bekommen im Veranstaltungszentrum Manglburg ab 17 Uhr die Musiker-Leistungsabzeichen überreicht. Elf junge Musikerinnen und Musiker erhalten das Musiker-Leistungsabzeichen in Gold, 36 jenes in Silber und 63 in Bronze, auch 55 Junior-Abzeichen werden vergeben.

Außerdem erhalten bei dieser Veranstaltung, die unter dem Titel "Premiere" stattfindet, auch zwei neue Kapellmeisterinnen ihr Diplom. Musikalisch umrahmt wird die Verleihung durch Rollin Railway BigBang (r2b2). Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.