Eigeninitiative gegen das Artensterben

OÖN-Redakteurin Michaela Krenn-Aichinger stellt zwei Siegerprojekte vor.

Blühende Vielfalt am Finklhof

Der "Finklhof" in Scharten hat vor rund drei Jahren die Besitzer gewechselt. Maria Parzmayr und ihre Hofpartnerin Trixi Peterstorfer wollen hier die rund zwei Hektar Streuobstwiesen mit 400 Obstbäumen erhalten und zusätzlich ökologisch wertvolle Flächen anlegen.

"Zur Landwirtschaft gehört auch ein rund 1,2 Hektar großer Acker, auf dem wir einen Blühstreifen mit Wildblumen anlegen werden. Insekten und Wildtiere finden hier Nahrung und auch Spaziergänger und Radfahrer sollen sich daran erfreuen", sagt Maria Parzmayr.

Die 29-Jährige, die in einem Hofladen arbeitet, betreibt die Landwirtschaft, die insgesamt 7,2 Hektar und ein unbewohntes Bauernsacherl umfasst, eher als Hobby. "Hauptmotivation und Ziel der Gründung dieses Hofprojekts ist für mich die Erhaltung und Förderung ökologisch wertvoller Flächen", sagt die Buchkirchnerin. Weiters geplant ist auf einer Fläche im Übergang vom Feld zum Wald eine Wildobsthecke mit vielen unterschiedlichen Gehölzarten wie Schlehdorn oder Felsenbirne, die einen reich gedeckten Tisch für Vögel bieten, deren Früchte sich aber auch gut im Marmeladenglas machen.

Trixi Peterstorfer (links) und Maria Parzmayr Bild: privat

Parzmayr möchte aktiven Naturschutz auf den Flächen erlebbar und sichtbar machen. Unterstützung kommt vom Freundeskreis, der bei der Obsternte, der Holzarbeit und vielen anderen Aufgaben, die am Hof anfallen, unterstützen. Start der beiden geplanten Projekte am Finklhof ist im Frühjahr.

Insgesamt wurden für den Grand Prix der Biodiversität des Naturschutzbunds und des Klimaschutzministeriums bundesweit 240 Projekte eingereicht. Eine Jury wählte die 70 naturschutzfachlich wertvollsten Projekte aus, darunter zehn in Oberösterreich. Die Preisträger erhalten ein Preisgeld von jeweils 5000 Euro aus dem Biodiversitätsfonds.

Roman Türk, Präsident des Naturschutzbunds betonte, dass mit dem Preis nicht nur wirkungsvolle Ideen für den Schutz der Natur umgesetzt würden, sondern die Projekte auch bewiesen, dass jeder etwas für die Artenvielfalt tun könne.

Schutz für „Gesundheitspolizei“

Sie sind vom Aussterben bedroht und strengstens geschützt: Der Lebensraum der Steinkrebse schwindet, vor allem aber sind die Wasserbewohner durch die Krebspest bedroht, die durch importierte amerikanische Arten wie den Signalkrebs in Europa eingeschleppt wurde. Gegen die tückische Pilzkrankheit ist das Immunsystem des heimischen Steinkrebses wehrlos.

Der Steinkrebs ist wegen der Krebspest vom Aussterben bedroht. Bild: Teufl

Die Welserin Pia Teufl und der Weyregger Samuel Auer wollen ihren Beitrag dazu leisten, den faszinierenden Tieren das Überleben zu sichern. Die beiden Gewässerökologen, die an der Universität für Bodenkultur studieren, wollen in ihrem Projekt den Edelkrebs im Fluss Vöckla (Bezirk Vöcklabruck) ansiedeln.

Im Rahmen eines Uniprojekts beschäftigten sich die beiden intensiv mit dem Gewässer, speziell im Oberlauf der Vöckla gibt es gute Lebensbedingungen für den Steinkrebs. „Nachdem wir auch beim Land Oberösterreich mit unserer Idee, den Steinkrebs dort anzusiedeln, auf offene Ohren gestoßen sind, haben wir das Projekt auch beim Biodiversitätswettbewerb eingereicht“, sagt Pia Teufl, die an der Uni angestellt ist. Die beiden Oberösterreicher überzeugten mit ihrem Artenschutzbeitrag die Jury des bundesweiten Naturschutzwettbewerbes und erhalten 5000 Euro Preisgeld für die Umsetzung.

Bild: privat

Die Welserin Pia Teufl (30) (oben) und der Weyregger Samuel Auer (26) wollen den Steinkrebs im Oberlauf der Vöckla ansiedeln. Bild: privat

Start ist im Frühjahr, dann werden Steinkrebse zunächst in Käfigen im Fluss eingesetzt. Bei der Kartierung des Flusses bei Tag und bei Nacht haben die beiden zwar keine Signalkrebse entdeckt, sie müssen aber sichergehen, dass dort keine Krebspest auftritt. Ziel ist, dass sich die heimische Krebsart langfristig ansiedelt. Die heimischen Flusskrebse gelten als die Gesundheitspolizisten in den Gewässern, weil sie tote und kranke Fische beseitigen und so Krankheiten verhindern. Geplant ist ein jährliches Monitoring, die Ergebnisse sollen auch publiziert werden.