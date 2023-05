Ehrliches Bemühen oder Aktionismus? Welser FP ruft zur Beisl-Rettung auf

"Wir retten die Baumgartner Stube!", plakatiert neuerdings die Welser Bürgermeisterpartei. Mit Vehemenz setzen sich die Freiheitlichen für den Erhalt der Baumgartner Stube in der Pernau ein. In kurzer Zeit sammelten Parteifunktionäre 400 Unterschriften, die am 22. Mai Lawog-Direktor Frank Schneider übergeben werden sollen. An diesem Tag kommt der Chef der gemeinnützigen Landeswohnungsgenossenschaft auf Einladung von Bürgermeister Andreas Rabl nach Wels.