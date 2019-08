Ehepaar bei Motorradunfall verletzt

Ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Linz Land fuhr um 12 Uhr mit seinem Pkw auf der Schartener Landesstraße in Eferding in Richtung Zentrum. Bei der Kreuzung mit der Molkereistraße fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und stieß dabei mit einem stadtauswärts fahrenden 55-jährigen Motorradlenker aus dem Bezirk Eferding zusammen.

Das Motorrad fiel um. der Lenker und seine am Sozius mitfahrende 54-jährige Ehefrau blieben verletzt auf der Fahrbahn liegen. Sie wurden nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus Wels gebracht.