Ehemaliger Welser Kripo-Chef ist nun Gmundner Bezirkspolizeikommandant

Alles Leben ist ein Kreis – das gilt auch für den geborenen Salzkammergütler Gerhard Steiger. Er leitete nach Karl Schweiger, dem späteren Welser Magistratsdirektor, von 1995 bis 2006 die Kripo in Wels. Nun heuerte Steiger als oberster Polizist im Bezirk Gmunden an.

Seinen Dienst versieht Steiger schon seit Jahresbeginn. Aber erst jetzt wurde der Oberstleutnant in der Bezirkshauptmannschaft Gmunden offiziell in sein Amt als neuer Bezirkspolizeikommandant eingeführt. Der 58-Jährige folgt Walter Hölczli nach, der nach 41 Dienstjahren im Herbst in den Ruhestand ging. Steiger ist Chef von 150 Bundespolizeimitarbeitern in acht Inspektionen zwischen Hallstatt und Vorchdorf.

Die neue Aufgabe ist für ihn zugleich auch eine lang ersehnte Rückkehr zu seinen Wurzeln. Denn Steiger stammt zwar aus dem Salzkammergut, war hier aber nie im Dienst.

In St. Wolfgang geboren trat Steiger nach seiner Matura in Bad Ischl der Polizei in Salzburg bei und versah in der Mozartstadt Streifendienst, bevor es ihn nach Wien verschlug. Nach Abschluss seiner Offiziersausbildung 1995 leitete er elf Jahre die Kriminalpolizei in Wels. Danach wurde er nach Salzburg in das Polizei-Planungsbüro für die Vorbereitungen auf die Fußball-EM 2008 bestellt und war bis zum Vorjahr Büroleiter des Polizei-Controllings. "Da hast du nur mit Zahlen und Computer zu tun", sagt er. "Ich bin aber ein Kiberer mit Leib und Seele. Ich wollte wieder an die Basis und zu den Menschen zurück."

In Gmunden wurde Steiger nicht nur vom Bezirkshauptmann Alois Lanz begrüßt. Auch die Bürgermeister und Abgeordneten des Salzkammerguts folgten der Einladung. "Wir haben bisher noch nie so einen Festakt gemacht, wenn neue Bezirkskommandanten ihr Amt antraten", verriet der stellvertretende Landespolizeidirektor Alois Lißl: "Wir möchten ein Zeichen setzen: Die enge Zusammenarbeit mit den Menschen in der Region ist uns wichtig." Das gelte vor allem für die Bevölkerung.

Steigers wichtigstes Ziel ist es, "dass sich die Menschen im Salzkammergut sicher fühlen". Die Herausforderungen seien breit gestreut. Neben den alltäglichen Aufgaben im Verkehrs- und Kriminalitätsbereich gebe es hier auch starken Tourismus, Gewässer (Wasserpolizei) und Berge (Alpinpolizei). Der neue Kommandant möchte "für eine gute personelle Entwicklung sorgen", damit die Polizei im Salzkammergut langfristig gut aufgestellt ist.

Die Partnerin bleibt in Salzburg

Zurückstellen muss er sein Privatleben: Gerhard Steigers Partnerin betreibt eine Apotheke in Hallein und konnte nicht mit ihm nach Gmunden ziehen. "Wir werden uns vorerst leider nur noch an den Wochenenden sehen", sagt er.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Wels Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at