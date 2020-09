Ehemalige Stadtschreiberin zeigt ihre neue Filmdoku erstmals in Wels

Die ehemalige Welser Stadtschreiberin Marlen Schachinger kehrt mit einem Filmprojekt nach Wels zurück. Für ihren Dokumentarfilm "Arbeit statt Almosen" hat sie 20 Autorinnen vor die Kamera gebeten, die Einblicke in ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen geben. Die Premiere wird am 11. Oktober im Programmkino stattfinden.

Nachdem im März nach der Buchmesse in Leipzig auch alle anderen Veranstaltungen und Lesungen coronabedingt abgesagt worden waren, kamen viele Autorinnen finanziell in die Bredouille, auch die Hilfspakete liefen zum Teil nur sehr langsam an. "Ich habe mich gefragt, wie man den Autorinnen rasch helfen kann und habe ein Crowdfunding-Projekt gestartet", sagt Schachinger. Die Autorinnen traten an die Leser heran unter dem Motto wir arbeiten weiterhin für euch. Die Resonanz der Leserschaft war sehr ermutigend. An die 700 Exemplare der gemeinsamen Anthologie "Fragmente – Die Zeit danach", einer Sammlung von ausgewählten literarischen Texten, wurde vorbestellt. Das Buch erscheint nun gleichzeitig mit dem Film, auch ein Hörbuch ist erhältlich.

Der Dokumentarfilm ist in den Arbeitszimmern der Autorinnen entstanden und fängt die Atmosphäre in den Schreibstuben ein. Die Literatinnen sprechen Tacheles über Einkünfte wie Tantiemen und Vorschüsse, über sonderbare Absagen und Auswüchse der Machtverhältnisse im Literaturbetrieb. "Die Verlage machen eine Rolle rückwärts, was Publikationen von Frauen betrifft. Im Bereich Belletristik, die hauptsächlich von Frauen gelesen wird, waren 2019 nur 34 Prozent Autorinnen", sagt Schachinger.

Zu Wort kommen etwa die Eferdinger Autorinnen Karin Peschka und Marianne Jungmaier, Corinna Antelmann, Judith Auer, Andrea Grill und Ursula Laudacher. Zusätzlich bat Marlen Schachinger Buchhändler wie Cordelio Malavasi von der Welser Buchhandlung Friedhuber und den städtischen Kulturmitarbeiter Stefan Haslinger vor die Kamera.

Gestellt wird auch die Frage, ob Österreich wirklich die vielgerühmte Kulturnation ist, was sich nicht immer an den Budgets für Kunst und Kultur ablesen lässt. Die Autorinnen sprechen sich auch für ein eigenes Ministerium für Kunst und Kultur aus.

Dennoch sei es keine Abrechnung, betont Schachinger. Die Frauen sprechen auch Klartext darüber, was verbessert werden könnte, etwa dass der Staat die Steuer auf Bücher um fünf Prozent senken und das Geld an die Autorinnen und Autoren ausschütten solle. Denn vom Buchverkauf zu leben, gelingt nur wenigen, die Honorare betragen meist nur zehn Prozent des Buch-Verkaufspreises, heuer fielen auch die Lesungen großteils ins Wasser.

Premiere von "Arbeit statt Almosen" am 11. Oktober um 19 Uhr im Programmkino Wels (Tel. 07242-26703). Davor findet im Pro Diagonal Lambach der Tag der offenen "LiteraTür" statt (10–18 Uhr).

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at