Eferdinger vermissen wertvollen Gedenkstein

An der Adresse Schiferplatz 7 in Eferding prangt in der Fassade über dem Eingang ein kleines Loch. Dort befand sich eine Tafel mit dem Wappen von Benedikt Schifer und dessen Gattin Anna Maria Jörger sowie die Jahreszahl 1621. Die Stadt Eferding hat das denkmalgeschützte Gebäude 2011 an den Schlüßlberger Schlossherrn und Denkmalschützer Georg Spiegelfeld verkauft, der den wertvollen Gedenkstein aus Solnhofener Plattenkalk bald nach dem Kauf entfernen ließ, um ihn restaurieren zu lassen.

Beschwerden beim Denkmalamt

Nun kritisieren Eferdinger, die sich an die OÖNachrichten gewandt haben, dass die Tafel noch immer nicht an ihrem angestammten Platz zurück ist. Es gab bereits Beschwerden und auch das Bundesdenkmalamt wurde eingeschaltet, allerdings fehlt der Stein immer noch.

"Es ist auch befremdlich, weil Herr Spiegelfeld sonst als ,strenger‘ Denkmalschützer auftritt und in diesen Belangen als Experte gilt", sagt ein Eferdinger. Die Tafel müsste längst wieder angebracht sein, zumal Spiegelfeld das Gebäude nun zum Kauf anbietet.

Restauriert und sicher verwahrt

Georg Spiegelfeld sagt auf Anfrage, dass er die Tafel im restaurierten Zustand sicher verwahre. "Sie wird auch wieder montiert, aber im Inneren des Gebäudes. Der Käufer wird sie bekommen."

Dass die denkmalgeschützte Tafel in einem derart schlechten Zustand war, dafür sei die Stadt verantwortlich, die lange nichts unternommen hätte. Von einem Blechdach spritzte Wasser auf den Wappenstein und zog ihn arg im Mitleidenschaft. "Ich habe ihn, um glaube ich 2500 Euro, restaurieren lassen und das privat bezahlt", sagt Spiegelfeld.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at