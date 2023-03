Eferdinger Theaterkistl feiert Bühnenjubiläum

Die Komödie spielt in einer Schönheitsklinik, in der sich Menschen mit außergewöhnlichen Charakteren verschönern lassen wollen. Zu ihnen stößt der Heiratsschwindler Moritz Engel, gespielt von Manfred Schauer, der sich in die Klinik flüchtet, um sich hier "unkenntlich" zu machen. Denn nachdem er die Tochter eines reichen Imbissketten-Besitzers betrogen hat, muss er um sein Leben fürchten. Hier trifft er auf einen exzentrischen Künstler (Hans Auer), eine fettleibige Lottomillionärin (Eva Meyr) und eine männerhungrige Adlige (Andrea Hehenberger). Der skrupellose Schönheitschirurg Roland Meister wird von Wolfgang Frimmel dargestellt. Die Eferdinger Theatermacher versprechen, dass bei dieser Komödie kein Auge trocken bleiben wird.

Derzeit umfasst die Theatergruppe rund 50 Mitglieder, neben den Schauspielern tragen Bühnenbauer, Maskenbildner und Helfer zum Gelingen der Aufführungen bei.

Nach der Premiere am 18. März wird die Komödie am 25. und 31. März und 1. April um 19.30 Uhr im Bräuhaus gespielt. Nachmittagsvorstellungen (16 Uhr) finden am 19. und 26. März statt. Ticket-Hotline: 0664-75 10 13 10 (ab 18 Uhr)

