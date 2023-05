Eferdinger Spektakel geht in die zweite Runde

Erstmals ging das Musik- und Kunstspektakel im Vorjahr über die Bühne, am Wochenende vom 3. und 4. Juni wird das Zentrum der Bezirksstadt zum zweiten Mal von regionalen und überregionalen Künstlern bei der Veranstaltung "ef ART ING" vielfältig bespielt. Das Organisationsteam rund um Elisabeth Lef und Katharina Dengel freut sich über noch mehr Beiträge als im Vorjahr.

Am Samstag rocken MaulWurf, The Köter, Mafia, J.O.E und P.A.S.T. die Bühne am Stadtplatz. Am Sonntag treten dort DeJaVu, Redkin, Hertha und die Werewolves of Rock Music auf. Außerdem spielen das Streichorchester der Musikschule, Power Sax, das Improtheater Gangart und die Hausruckmusi.

Neben musikalischen Beiträgen werden auch Straßenkunst (darunter ist sogar ein argentinisches Duo), Tanzvorstellungen und bildende Kunst gezeigt. Da kein Eintritt verlangt wird, spielen die Künstlerinnen und Künstler ausschließlich für ein Hutgeld.

Zeichner der Eferdinger Kunstgruppe 2000 porträtieren am Ammerer-Platz Besucher für den guten Zweck.

Auftrittsorte sind neben dem Stadtplatz mit einer eigenen Bühne der Ammerer-Platz in der Schmiedstraße, das frühere Schlecker-Gebäude, das KreaKtiv-Zentrum sowie heuer neu der Innenhof des Bräuhauses, wo die Landesmusikschule mit mehreren Ensembles vertreten sein wird. Im Foyer des Bräuhauses stellen Künstlerinnen ihre Werke aus und die Besucher können ihnen beim kreativen Schaffen über die Schulter blicken.

Das gesamte Programm findet man auf Facebook und Instagram unter ef.art.ing

