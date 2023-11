Eferdinger radelten in 13 Tagen nach Istanbul zum Marathon

Endlich am Ziel: Rudolf Ditzlmüller und Helmut Weiß in Istanbul.

Die Beine sind müde, der Allerwerteste schmerzt. Nach 13 Tagen im Radsattel von Eferding nach Istanbul starteten der Puppinger Rudolf Ditzlmüller (59) und der Frahamer Helmut Weiß (54) am Sonntag beim Istanbuler Marathon und kamen nach 4:40 Stunden beziehungsweise 4:30 Stunden ins Ziel.

"Es war schon ziemlich grenzwertig, weil wir die rund 2000 Radkilometer schon ordentlich gespürt haben und die Oberschenkel beim Marathon schon nach 20 Kilometern explodiert sind", schildert Helmut Weiß, als ihn die OÖNachrichten gestern telefonisch erreichten. Mit Freunden scherzten sie per WhatsApp, dass sie leider keine kenianischen Topläufer überholt hätten, aber die seien ja nicht mit dem Rad angereist. Von ihrer persönlichen Marathonbestzeit waren die beiden früheren Triathleten natürlich meilenwert entfernt, aber das war Nebensache. Denn sie verbanden ihre Tour mit dem guten Zweck und werden eine schöne vierstellige Summe an den Welser Verein "Rollende Engel", der schwerkranken Menschen die letzten Wünsche erfüllt, spenden.

"Es war eine gelungene Reise mit vielen Abenteuern, und wir werden so manchem vielleicht seine letzte Reise finanzieren können", sagt Weiß, der mit seinem Freund Rudolf Ditzlmüller noch bis Mittwoch in Istanbul bleiben wird, bevor es per Flugzeug nach Österreich zurückgeht.

Ditzlmüller und Weiß mit ihrer Marathon-Medaille. Bild: privat

Fast alles lief nach Plan

Von Stürzen blieben die beiden auf ihren täglichen Etappen zwischen 130 und 160 Kilometer zum Glück verschont, sie hatten auf ihrer langen Tour lediglich zwei Reifenpannen. Besonders herausfordernd war die knapp 160 Kilometer lange Schlussetappe bei strömendem Regen in die Stadt auf zwei Kontinenten mit rund 16 Millionen Einwohnern. "Wir waren völlig durchnässt, es war schon dunkel und wir mussten dann in dieser Megacity unsere Unterkunft suchen", erzählt Weiß. Von Istanbul, den offenen Menschen und Sehenswürdigkeiten wie der Blauen Moschee und der berühmten Hagia Sophia zeigen sich beide begeistert. Schockiert waren sie bei ihrer Fahrt durch kleine Dörfer in Bulgarien und Rumänien von der zum Teil großen Armut der Menschen in diesen europäischen Ländern. Dort kamen ihnen Pferdefuhrwerke statt Autos entgegen, und viele Häuser waren nur mit Plastikplanen abgedeckt.

Ihr Rennrad werden die beiden in der nächsten Zeit in der Garage lassen. Ob das ihr letztes großes Radabenteuer war, lassen die beiden offen. Dass sie Ausdauer haben, haben sie bereits mehrmals bewiesen, 2012 radelten sie nach Marrakesch in Marokko und 2018 nach Athen.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger