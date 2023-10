Eferdinger radeln 2000 Kilometer weit zum Marathon nach Istanbul

Es ist Tag acht auf ihrer Extremtour. Derzeit sind die beiden Freunde Rudolf Ditzlmüller aus Pupping und Helmut Weiß aus Fraham in Rumänien unterwegs, dann geht es für die beiden Rennradler über Bulgarien und ein kurzes Stück über griechisches Staatsgebiet in die Türkei, wo sie am 5. November zum Abschluss der 2000 Kilometer langen Tour noch den Istanbul-Marathon in Angriff nehmen werden.