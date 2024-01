Eferdinger Gaukler entführen nach Atlantis

Für ihr zweitägiges Gauklerfest haben die Eferdinger Faschingsnarren heuer das Thema „Atlantis“ gewählt, frei nach dem Motto „De Gaukler goes under the ocean, de Gaukler goes under the sea“. Unter der bewährten Federführung von Gauklerpräsident Wolfgang Boldog und mit dem neuen Prinzenpaar Robert I. und Lisa I. arbeiten die Faschingsnarren seit Wochen an dem Programm, das sie am 2. und 3. Februar im Bräuhaus Eferding aufführen werden (Beginn jeweils um 20 Uhr).