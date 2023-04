Eferdinger Flugplatz wird sechzig: "Wir sind ein kleiner, familiärer Club"

Der Eferdinger Flugplatz feiert seinen 60. Geburtstag. Die Gründung geht jedoch schon auf 1950 zurück, als Rudolf und Walter Artner einen Segelflug- und Modellbauclub ins Leben riefen. Ab 1953 wurden in Linz und Wels erste Flüge absolviert. 1963 nahm der Club in Hartkirchen auf einer Wiese der Forst- und Gutsverwaltung Starhemberg sein neues Flugfeld in Betrieb.