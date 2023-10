Eferdinger feiern 70 Jahre Kunstschaffen

Seit dem Vorjahr bietet die Künstlergilde auch ein Kunstvermittlungsangebot für Schulen an.

Eine umfangreiche Werkschau zum Jubiläum "70 Jahre Künstlergilde Eferding" ist von 19. bis 22. Oktober im Kulturzentrum Bräuhaus zu sehen. 23 der 24 Künstlerinnen und Künstler des Kulturvereins zeigen bei der 69. Jahresausstellung Malerei, Zeichnung, Skulpturen aus Aluguss und Stein, textile Kunstwerke und Fotografien.

Seit drei Jahren steht Karin Hehenberger an der Spitze der Künstlergilde, Mitglied ist sie bereits seit 30 Jahren. Sie beschreibt, was die Besonderheit der Künstlergilde ausmacht: "Unser jüngstes Mitglied Fabian Wenzelhumer hat heuer maturiert, unsere ältesten sind über 80 Jahre alt wie der Porträtmaler Karl Breuer. Wir tauschen uns regelmäßig aus und machen in unterschiedlichen Konstellationen gemeinsam Projekte", sagt Hehenberger, die selbst bildende Künstlerin ist.

1953 gründete Paul Frank die Interessengemeinschaft "Eferdinger Maler und Graphiker" und organisierte im Dezember 1953 die 1. Jahresausstellung im Gasthaus Kreuzmayr. Ausstellungen, gemeinsame Projekte, die Förderung junger Künstler und ein schöpferischer Austausch miteinander sind seither die Basis des Eferdinger Traditionsvereins.

Über die Aufnahme neuer Mitglieder entschied früher eine Jury, heute trifft der Vorstand darüber die Entscheidung und lädt auch regelmäßig Gastkünstler zu den Ausstellungen ein.

Die Jahresausstellung sei immer ein Höhepunkt im Jahr und auch ein gesellschaftliches Ereignis in Eferding, betont Hehenberger. "Wir bekommen immer sehr viel Anerkennung für unsere künstlerische Arbeit, das freut uns natürlich sehr." Die Mitglieder der Künstlergilde machen Kunst auch im öffentlichen Raum präsent und bespielen regelmäßig Leerstände in der Eferdinger Innenstadt.

69. Jahresausstellung der Künstlergilde Eferding von 19. bis 22. Oktober im Bräuhaus, die Vernissage findet am Donnerstag um 20 Uhr statt, eröffnen wird die Schau Bürgermeister Christian Penn. Freitag, Samstag und Sonntag ist die Ausstellung jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger