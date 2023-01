Von 5. bis 8. Jänner lädt der UFC Eferding alle Fußballbegeisterten und Sportinteressierten in die Bezirkshauptstadt. Auch Senioren- und Hobbyvereine können am Turnier teilnehmen. "Der Eferdinger Bandenzauber ist mittlerweile zum fußballerischen Fixpunkt in den Weihnachtsferien geworden", freut sich Obmann Hans Ecker. Austragungsort ist die Bezirkssporthalle Eferding. Weitere Infos unter www.ufc-eferding.at

