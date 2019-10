Nach dem großen Erfolg im Vorjahr wird die Eferdinger Atelierreise um einige Attraktionen erweitert. Auf fünf Etappen durch den Stadtkern von Eferding erwartet Kunstinteressierte am Freitag, 18., und am Samstag, 19. Oktober, von 10 bis 18 Uhr Kunst pur. Start ist beim Kunst-im-Biss in der Vogelhausgartenstraße, wo Töpferkunst ausgestellt wird. Direkt im Stadtzentrum liegen die Kunstangebote dann dicht beieinander: das Gastzimmer, das Kunsthaus 22 und Jm-Keramik u. Ofenbau.

Im Bräuhaus ist die 65. Jahresausstellung der Künstlergilde Eferding zu sehen. Grafik, Malerei, Skulptur und Installation bilden dort die Schwerpunkte. Die Vernissage findet bereits heute um 20 Uhr statt. Unter dem Leitspruch "Einmal hin und wieder zurück" wird außerdem eine Sonderschau dreier Künstler aus Eferding gezeigt, die an verschiedenen Kunstuniversitäten studieren.

Bei vier geführten Touren kann mit einem Guide die Kunstwelt in Eferding entdeckt werden. Am Kirchenplatz kocht der Biohof Achleitner regionale Köstlichkeiten am Holzofen, die es gratis zur Verkostung gibt.

Initiator und Organisator der Eferdinger Atelierreise ist Julian Meindl. Alle Infos unter www.jm-keramik.com.