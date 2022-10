Eferding: Stadtkochbuch zum Jubiläumsjahr

600 Rezepte aus 161 Häusern im historischen Stadtkern kamen so zusammen, an die 300 hatten Platz im Buch. Die Palette reicht von "Escalop von Kälbern mit brauner Soß" aus dem Haus Starhemberg über Traditionelles wie Kalbsbeuschel mit Herz oder Katzengschroa bis zu Topfenknödeln aus der Familie des berühmten Komponisten Johann Nepomuk David. Hanisch, studierte Gastrosophin, hält nach Durchsicht Dutzender alter und neuerer Kochbücher den Geschmack der Stadt für eher in der traditionellen Wiener und österreichischen Küche angesiedelt. Gemüse dürfte hier sicher mehr gegessen worden sein, aber der Trend zum Gemüse als Hauptspeise sei erst ab den 1970er-Jahren zu bemerken.

Die promovierte Ethnologin Jungwirth, die die Geschichte etwa der Fischerei oder des Gemüsebaus der Region erforscht hat, hat – neben der Rezept-Sammelarbeit – alte Verlassenschaftsabhandlungen von Eferdinger Häusern entdeckt, die zeigen, wie diese etwa im 18. Jahrhundert ausgestattet waren oder welche Versorgung sich Ältere einst ausbedungen haben.

Solche und andere Geschichten und Anekdoten zu den Häusern, zu den Rezepten oder zum einstigen Wirtschaftsleben der Stadt hat OÖN-Kolumnist Josef Achleitner in kleinen Häppchen zum Schmökern aufbereitet. Das Buch ist um 28 Euro im ConSenso am Eferdinger Stadtplatz erhältlich.