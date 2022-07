Am 14. Juli 1222 wurde der drittältesten Stadt Österreichs das Stadtrecht verliehen. 800 Jahre später feiert Eferding das Jubiläum mit einem viertägigen Fest mit Beginn am Donnerstag, 14., bis Sonntag, 17. Juli. Ihr Kommen zugesagt haben auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Landeshauptmann Thomas Stelzer, die am Samstag um 11 Uhr erwartet werden. Nach der Besichtigung der Stadtrechtsurkunde geht es gemeinsam zur Festsitzung des Gemeinderates im Bräuhaus.