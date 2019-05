Eferding: Hilferuf des Roten Kreuzes

"Die Zahl der Zivildiener wird immer weniger, alleine in unserem Bezirk fehlen für das kommende Jahr nicht weniger als fünf Zivildiener." Ohne sie könne der Rettungsdienst nicht aufrechterhalten werden, sagt Wiatschka.

Parallel gibt es die Entwicklung, "dass sich die Mitmenschen immer weniger (an Organisationen, Anm.) binden wollen", sagt der Offizier. Er will nun mit einer Werbekampagne entgegenwirken. "Das Leistungsportfolio des Roten Kreuzes bietet spannende Möglichkeiten, sich positiv in Österreichs größter Hilfsorganisation einzubringen." Wer sich engagieren will, besucht den Infoabend: Mittwoch, 5. Juni, 19 Uhr, Rotkreuz-Haus.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Eferding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.