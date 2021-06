Der Integrationspreis des Landes OÖ in der Kategorie "Zusammenleben" ging nach Eferding. Die Idee zum Projekt "All together" des Zukunftsraumes (Eferding, Pupping, Fraham, Hinzenbach) hatte die Direktorin der Mittelschule Eferding Nord, Christine Obermayr. "Den Ausgang nahm das Projekt, nachdem immer weniger Eltern von Migrantenfamilien zu den Elternabenden gekommen waren", sagt Obermayr.