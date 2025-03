Energiegemeinschaft "Viere" wuchs in einem Jahr um 900 Mitglieder

Sie war eine der ersten Erneuerbaren Energiegemeinschaften (EEG) und ist mittlerweile zu einem Aushängeschild des Modells geworden: Die EEG "Viere" mit Sitz in Waizenkirchen zählt mittlerweile rund 900 Mitglieder – Ende Jänner 2024 waren es noch rund 100.

"Das Thema ist bei den Leuten angekommen", sagt Harald Geissler, der die EEG 2022 mit Sieglinde Forster gründete. Mittlerweile ergänzen das Führungsteam Michael Schauer, Thomas Leitner und Gabriel Pühringer – alle arbeiten ehrenamtlich für die EEG.

Etabliertes Modell

Dass im Vorjahr so viele Mitglieder dazugekommen sind, liege an der Sensibilisierung für das Thema: "Es ist offensichtlich ein Vertrauen in das Modell entstanden. Die Leute haben gesehen, dass sie regionalen, nachhaltigen Strom zu guten Preisen bekommen."

Der Zustrom sei eine gewaltige Herausforderung gewesen. Die Vorarbeit machte sich bezahlt: Schon 2023 hatte die EEG Waizenkirchen die Software "EEG Faktura" entwickelt, über die die gesamte Abrechnung abgewickelt wird. "Davor haben wir in Excel gearbeitet, das wäre also wirklich unmöglich gewesen", sagt Geissler, der auch die Grünen im Waizenkirchner Gemeinderat vertritt.

Faktura ist ebenfalls ein Erfolg: Über die Mitgliedschaft in einem eigenen Verein haben andere EEG die Möglichkeit, die Software zu nutzen. Rund 400 Gemeinschaften in ganz Österreich sind bereits dabei. "Wir haben eine sehr starke Community entwickelt – die Mitglieder helfen einander, wenn sie Fragen bei der Abrechnung haben. Das passt gut zu unserem Gründungsgedanken", erklärt der Mitbegründer.

Regionale EEG beziehen sich immer auf ein Umspannwerk, in dessen Netz Erzeuger ihren Strom aus PV-Anlagen einspeisen und Abnehmer ihn nutzen können. "Viere" ist mittlerweile bei fünf Umspannwerken im Hausruck- und im Mühlviertel aktiv. "Wir haben einen sehr guten Mitgliedermix aus Privaten, Unternehmen und Kommunen", sagt Geissler.

Stromlieferanten bekommen derzeit 9,5 Cent pro Kilowattstunde Strom, die sie liefern – nachts sind es 10 Cent. Die Mitglieder bezahlen 12 Cent und profitieren zusätzlich von einer Netzkostenreduktion von 4,85 Cent – in Zeiten steigender Strom- und Netzpreise für viele ein attraktives Modell.

Derzeit kommen auf einen Erzeuger rund drei Abnehmer. "Das Verhältnis könnte auch 1:5 sein. Das Problem gibt es in vielen EEG: Die Erzeuger werden eher Mitglied, weil sie ja schon eine Anlage haben und für das Thema sensibilisiert sind", sagt Geissler. "Viere" sei immer auf der Suche nach neuen Abnehmern.

Mittlerweile können über alle Kunden hinweg eine Million Kilowattstunden Strom pro Jahr abgetauscht werden – Tendenz steigend. Der Strom, der zurück an die Energieanbieter geht und den die Erzeuger selbst verbrauchen, ist schon weggerechnet. Zum Vergleich: Ein Zwei-Personen-Haushalt in einem Einfamilienhaus braucht rund 3000 Kilowattstunden Strom im Jahr.

Die EEG sei weiter auf der Suche nach Neuzugängen, sagt Geissler: "Besonders Kunden mit sommerlichem Strombedarf – zum Beispiel Betriebe – sind herzlich willkommen."

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer