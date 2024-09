EEG: Krenglbach unter Strom

Am 12. September fand die Auftaktveranstaltung für die Krenglbacher Energiegemeinschaft KrEnGE statt, bei der sich mehr als 100 Interessierte über das Stromteilen informierten. Inzwischen tauschen bereits mehr als 80 Haushalte in und um Krenglbach klimafreundlichen Ökostrom. Über 360 Photovoltaikanlagen produzieren in der Gemeinde jährlich mehr Strom, als die Bevölkerung verbraucht. Dieser Strom kann nun von den Mitgliedern gemeinsam genutzt werden – eine Win-win-Situation für PV-Anlagenbetreiber und Strombezieher sowie für Klima und Umwelt.

"Beim Agenda-Zukunftsprozess hat sich rasch die Idee einer Energiegemeinschaft für Krenglbach herauskristallisiert", freut sich Norbert Rainer als damaliger Leiter der Themengruppe Energie im Agenda-Prozess über die erfolgreiche Umsetzung. Nach intensiven Vorarbeiten wurde im Frühjahr der Verein KrEnGe gegründet und schon kurz darauf ein erster Testbetrieb gestartet.

Das engagierte Vorstandsteam rund um die beiden Obleute Ernest Friedwagner und Franz Höller ist vom großen Interesse in der Bevölkerung begeistert. Die beiden betonen, dass keine Anbieterwechsel notwendig seien und man auch ohne eigene Photovoltaikanlage den günstigen Strom aus Krenglbach beziehen könne.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger

