Beladen mit mehreren Tonnen Hilfsgütern, starteten gestern Mittag zwei Sattelschlepper der Edter Spedition Gartner in Richtung Ukraine. "Wir beschäftigen viele ukrainische Lkw-Lenker, die inzwischen auch im Krieg mitkämpfen. In dieser Woche haben wir ein Rundschreiben an unsere Mitarbeiter ausgesandt, ob jemand geflüchtete Familienmitglieder aufnehmen kann", beschreibt Juniorchefin Julia Gartner die Anfänge der Hilfsaktion.