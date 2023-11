Edl weiter auf Rekordjagd

Lukas Edl schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Der Schwimmer des Welser Turnvereins, der heute seinen 17. Geburtstag feiert, stellt beim Qualifikationsmeeting in Graz sechs neue österreichische Juniorenrekorde auf. Dies gelang ihm über 50 m und 100 m Freistil, 50 m und 100 m Rücken und 50 m und 100 m Schmetterling. Dabei feierte er insgesamt drei Siege. Das schönste Geburtstagsgeschenk macht er sich im Bewerb über 100 m Schmetterling. In sensationellen 0:51,23 qualifizierte er sich für die Kurzbahneuropameisterschaften im rumänischen Otopeni. Außerdem schob er sich mit dieser Zeit in die Top Ten der Europarangliste.

Mit Luis Kurz überzeugte in Graz ein zweiter Welser-Turnverein-Athlet. Er wurde über 200 m Freistil in 01:47,90 Zweiter und blieb wie Edl über 100 m Freistil unter 49 Sekunden.

