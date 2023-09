Edl holte bei WM Silber und Bronze

Der 16-jährige Junioren-Vizeeuropameister und Athlet des Welser Turnvereins wurde im Vorlauf über 100 Meter Schmetterling Fünfter und steigerte sich im Semifinale mit österreichischem Juniorenrekord auf Platz vier. Im Finale legte Edl noch einmal nach und wurde in großartigen 0:52,68 sensationeller Dritter. Zwei Tage später stand Edl über 50 Meter Schmetterling in seinem zweiten WM-Finale. In jedem der beiden Vorläufe schwamm er österreichische Nachwuchsrekorde. Im Finale erreichte er in 0:23,89 Platz zwei und holte sich damit den Titel eines Vizeweltmeisters. Erstmals steht er auch im österreichischen Nationalkader.

