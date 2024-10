E-Scooter-Fahrer (49) bei Unfall in Wels schwer verletzt

Notarzt und Rettung standen am Freitagvormittag in der Messestadt im Einsatz: Ein E-Scooter-Fahrer (49) war bei der Fahrt auf der Salzburger Straße in Richtung stadteinwärts mit einem Pkw zusammengestoßen und auf die Fahrbahn gestürzt. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er nicht ansprechbar war. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er in das Klinikum Wels gebracht.

Sturz nach Überholmanöver

Zu dem Unfall war es gegen 10:20 Uhr nach einem Überholmanöver gekommen: Ein 53-jähriger Autofahrer war links an dem E-Roller vorbeigefahren. Als der Überholvorgang nahezu beendet war, bemerkte der Pkw-Lenker einen Stoß im Bereich des Hecks und sah im Spiegel, wie der 49-Jährige stürzte. Zuvor dürfte er der Scooter-Fahrer noch mit einem geparkten Wagen zusammengestoßen sein. Der Ermittlungen hinsichtlich des genauen Unfallhergangs laufen, teilte die Polizei am Samstagvormittag mit.

Lokalisierung: Der Unfall passierte im Bereich der Salzburgerstraße

