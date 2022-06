Durch Griff nach Flasche abgelenkt: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Ein 45-jähriger Welser fuhr am Dienstag gegen 16:50 Uhr mit seinem Pkw in Hinzenbach, Ortschaftsbereich Rudling, auf der B129 Richtung Eferding. Als er nach einer Wasserflasche am Beifahrersitz griff, kam er auf den linken Fahrstreifen. Dabei streifte er den entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 55-Jährigen aus dem Bezirk Schärding. Deren Pkw drehte sich um 180 Grad und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Welser kam durch den Zusammenstoß ins Schleudern und prallte gegen den nächsten entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 53-Jährigen aus dem Bezirk Eferding. Dieser kam dadurch links von der Fahrbahn ab, streifte die Böschung und kam am linken Fahrbahnrand zum Stillstand.

Der 45-Jährige geriet nach dem Zusammenstoß rechts von der Fahrbahn ab und kam im angrenzenden Feld zum Stillstand. Alle drei beteiligten Lenker wurden verletzt, der 45-Jährige schwer. Nach der notärztlichen Versorgung wurden die Verletzten in das Klinikum Wels gebracht.