Dumper stürzte 15 Meter über Böschung: Jungbauer (30) schwer verletzt

Schwerer Verletzungen zog sich ein 30-Jähriger am späten Dienstagnachmittag bei Arbeiten auf einem Hof zu: Der junge Mann wollte gegen 17 Uhr Ladegut von einem Dumper über eine Böschung kippen und stürzte dabei rund 15 Meter ab. Die niedrigen Temperaturen hatten das Ladegut anfrieren lassen, weshalb der Dumper nach vorne kippte und über die Böschung stürzte. Der Jungbauer wurde von dem Fahrzeug geschleudert und kam schwer verletzt unterhalb der Böschung zu liegen.

Ein Nachbar, der den Unfall mitangesehen hatte, setzte die Rettungskette in Gang. Die Feuerwehren Peuerbach und Bruck-Waasen rückten zur Personenrettung an. Mittels Trage wurde der Verletzte über die Böschung zurück zum Hof transportiert. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt brachte ihn das Rote Kreuz in das Klinikum Wels, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.