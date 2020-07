Druckfrisches Programm der Welser VHS

Kurse wie "Lernen will gelernt sein", Partneryoga, Singen in italienischer Sprache, Tanz-, Sprach- und Kochkurse – das neue Programm der städtischen Volkshochschule bietet an die 350 verschiedene Angebote, um sich weiterzubilden oder seine Freizeit bunt zu gestalten. Im Bereich IT reicht das Angebot vom Umgang mit Computer, Tablet und Smartphone bis hin zu Social Media. Kursanmeldungen sind online unter www.vhs.wels.at oder persönlich in der Geschäftsstelle möglich (Maria-Theresia-Straße 33). In Papierform ist das Kursprogramm auch im Bürgercenter im Rathaus erhältlich (Zimmer 7).

