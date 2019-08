Drogensüchtiger brach in Welser Apotheke ein

Der Mann, der sich gerade im Substitutionsprogramm befindet, hat in seiner Notlage die Glasscheibe der Eingangstür eingeschlagen und ist durch das Loch in die Apotheke eingedrungen. Daraufhin bediente er sich an den Tabletten.

Gegen 14.20 Uhr haben Polizeibeamte den 32-jährigen Türken auf frischer Tat ertappt und festgenommen, berichtet die Landespolizeidirektion am Abend.

Die gestohlenen Tabletten wurden sichergestellt, der Mann befindet sich jetzt im Welser Polizeianhaltezentrum.